Tatverdächtiger im Fall Lisa im Krankenhaus gestorben

Der mutmaßliche Täter im Fall der getöteten 13-jährigen Schülerin Lisa T. ist tot. Der 22-Jährige sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, berichtet der „Tagesspiegel“ unter Berufung auf Polizeikreise.

Die Leiche der 13-Jährigen war am Wochenende in einem unbewohnten Haus in Altglietzen im Landkreis Märkisch-Oderland gefunden worden, der Tatverdächtige befand sich im gleichen Gebäude. Er hatte offenbar versucht, sich selbst mit einer Schusswaffe zu töten – die dabei erlittenen Kopfverletzungen erwiesen sich jetzt als tödlich.

Die 13-jährige Lisa war zuvor seit Dienstag vermisst worden. Sie hatte am Morgen ihre Wohnung in Berlin-Marzahn verlassen und wollte vom Barnimplatz zu ihrer Schule in der Sella-Hasse-Straße fahren. Dort kam sie nicht an. Täter und Opfer sollen sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht gekannt haben. Gegen den 22-Jährigen liefen zuletzt mehrere Ermittlungsverfahren wegen Kinderpornografie, laut „Tagesspiegel“ war er auch vorbestraft. Die weiteren Details zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.