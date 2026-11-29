Bei einem Zusammenstoß mit einem BMW ist am Sonntag auf der Staatsstraße 2244 bei Frauenaurach ein 46-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Die beiden Insassen des BMW erlitten nach derzeitigen Erkenntnissen leichtere Verletzungen.

Der Motorradfahrer war gegen 11:20 Uhr in Richtung Herzogenaurach unterwegs. Kurz vor der Auffahrt zur A3 bei Erlangen-Frauenaurach kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem in gleicher Richtung fahrenden BMW.

Der 46-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Der 57-jährige BMW-Fahrer und seine Beifahrerin wurden vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt führt die Unfallaufnahme durch und wird dabei von einem Sachverständigen unterstützt, den die Staatsanwaltschaft angeordnet hat. Die Staatsstraße war nach Angaben der Polizei um 13:55 Uhr in beide Richtungen bis auf Weiteres gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09131 760-120 bei der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.