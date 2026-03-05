Tödlicher Unfall auf A8: Motorradfahrer prallt auf stehenden Sattelzug
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tödlicher Unfall auf A8: Motorradfahrer prallt auf stehenden Sattelzug

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwochabend (04.03.2026) ereignete sich auf der Autobahn A 8 bei der Anschlussstelle Augsburg Ost ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem jungen Motorradfahrer. Der Unfall forderte das Leben des 18-jährigen Motorradfahrers.

Unfallhergang auf der A 8

Gegen 21:00 Uhr hatte ein 32-jähriger Fahrer aus Rumänien seinen Sattelzug im Rahmen einer Pause auf dem Beschleunigungsstreifen abgestellt. Der 18-jährige Motorradfahrer, der die deutsche Staatsangehörigkeit besaß, fuhr auf den Beschleunigungsstreifen, um auf die Autobahn aufzufahren, und prallte auf das Heck des stehenden Sattelzugs. Der junge Mann wurde dabei tödlich verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe des tragischen Unfalls zu klären. Ein Gutachter wurde zur Untersuchung des Vorfalls hinzugezogen. Gegen den 32-jährigen Lkw-Fahrer laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Sterbliche Überreste bei Dillingen gefunden: Vermisster Feuerwehrmann aus Offingen?

0
Am Mittwoch, den 4. März 2026, wurden bei Vermessungsarbeiten...
Polizei & Co

EILMELDUNG | Tödlicher Unfall auf der A8 auf Höhe der Rastanlage Augsburg Ost

0
Am Mittwochabend ist es auf der Bundesautobahn 8 (A8)...
Polizei & Co

Versuchtes Tötungsdelikt in Haunstetten: Mann greift Frau mit Messer an

0
In einem Wohnhaus im Augsburger Stadtteil Haunstetten ist es...
Polizei & Co

E-Scooter von Brücke geworfen – Güterzug überfährt Roller in Augsburg

0
Augsburg – Am frühen Freitagmorgen (6. März) hat ein...
Polizeipräsidium Unterfranken

Frau in Mainaschaff vermisst: Polizei sucht mit Großaufgebot nach Petra Seferovic

0
Die 41-jährige Petra Seferovic aus Mainaschaff wird seit Freitagnachmittag...

Neueste Artikel