Tötungsdelikt in Nürnberger Pirckheimer Straße: 66-jähriger Mann tot aufgefunden

Am Samstagmittag, den 11. April 2026, erreichte die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei eine alarmierende Meldung über ein Tötungsdelikt in Nürnberg.

Einsatz in Pirckheimer Straße

Gegen 11:00 Uhr informierte eine Anruferin die Polizei über den Vorfall. Daraufhin fanden Polizisten der Inspektion Nürnberg-Ost einen toten Mann in einem Haus in der Pirckheimer Straße. Die Beweise vor Ort deuteten klar auf ein Tötungsdelikt hin, dessen Opfer ein 66-jähriger deutscher Mann war.

Ermittlungen und Spurensicherung

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken leitete die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen ein. Im Verlauf der Untersuchungen wurden Beamte der Nürnberger Kriminalpolizei zur Spurensicherung hinzugezogen. Die Mordkommission Nürnberg hat in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Fokus liegt dabei auf der Aufklärung der Hintergründe und des genauen Ablaufs der Tat.

Erstellt durch: Oliver Trebing