Im Fall des getöteten Mädchens in einem Kinderheim in Oberfranken sind die Ermittlungen abgeschlossen. Diese ergaben weitere Erkenntnisse zum Ablauf eines Sexualdelikts an einem zehnjährigen Mädchen und der anschließenden Tötung des Kindes aus der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Wunsiedel.