Unbekannte stehlen 150.000 Euro teuren Sattelauflieger im Nürnberger Hafen – Polizei sucht Zeugen

NÜRNBERG (170) – Am frühen Sonntagmorgen, dem 22. Februar 2026, wurde am Nürnberger Hafen ein Sattelauflieger gestohlen. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen.

Diebstahl am Nürnberger Hafen

Der Vorfall ereignete sich gegen 04:20 Uhr, als der Standortleiter einer Logistikfirma entdeckte, dass ein voll beladener Sattelauflieger mit dem amtlichen Kennzeichen A-RM956 vom Firmengelände in der Koperstraße entwendet wurde. Die Täter manipulierten die Zufahrt zur Firma, sodass die Tore nicht mehr schlossen.

Wertvolle Fracht gestohlen

Der gestohlene Auflieger war mit Glätteisen beladen und trug eine weiße Plane mit dem rot-blauen Schriftzug „Roman Mayer Logistik Group“. Der Gesamtwert des Sattelaufliegers und seiner Ladung wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Polizei bittet um Mithilfe

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Bereich der Koperstraße verdächtige Personen oder eine Sattelzugmaschine ohne Auflieger beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

