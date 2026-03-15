Unbekannte Täter beschädigen Kia mit Brandkörper in Göggingen: Polizei sucht Zeugen
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Unbekannte Täter beschädigen Kia mit Brandkörper in Göggingen: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) Göggingen – In der Nacht auf Freitag, den 13. März 2026, wurde ein schwarzer Kia Sorento im Schwabenhof beschädigt. Die Polizei sucht derzeit nach den unbekannten Tätern.

Zeugen beobachten Tat

Gegen 03:15 Uhr hörten Zeugen die Beschädigung des Fahrzeugs. Offenbar setzten der oder die Täter ein Brandmittel ein, um das Auto hinten links zu beschädigen.

Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 2.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen.

Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet um Hinweise von Zeugen, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können. Diese werden unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen genommen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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