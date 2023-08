Mittelfranken | Unfall zwischen Krankenwagen und Auto fordert drei Todesopfer und zwei Schwerverletzte

Ein verheerender Verkehrsunfall auf der St2250 zwischen Geslau und Colmberg im Mittelfränkischen Landkreis Ansbach forderte am frühen Mittwochnachmittag (30.08.2023) das Leben von drei Personen und verletzte zwei weitere schwer. Das Drama ereignete sich gegen 13:20 Uhr, als ein Krankenwagen, der von Rothenburg aus in Richtung Colmberg unterwegs war, aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden VW T-Roc kollidierte.

Marc Siegl, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken, teilte mit: „Zwei Personen, die sich in dem VW T-Roc befunden haben, sind schlussendlich verstorben. Eine weitere Person, eine ältere Dame, die sich im Krankentransport als Patientin befunden hatte, ist ebenfalls ihren Verletzungen erlegen.“

Der heftige Aufprall war von einer solchen Intensität, dass sowohl die Insassen des Krankenwagens als auch des entgegenkommenden Fahrzeugs schwerst verletzt wurden. „Die beiden Personen, die zur Krankentransportbesatzung zählten, das ist einmal der Fahrer und eine Beifahrerin, wurden beide schwer verletzt und kamen mit Hubschrauber bzw. RTW in umliegende Krankenhäuser,“ fügte Siegl hinzu. Der genaue Gesundheitszustand der beiden ist noch unbekannt.

Die Unfallstelle war auch für die Rettungskräfte emotional und psychologisch belastend. „Nun Einsätze mit beteiligten Einsatzkräften bergen natürlich immer eine besondere Herausforderung für alle Einsatzkräfte hier vor Ort. Das ist einfach eine ganz besondere Verbundenheit, die da herrscht,“ erklärte Siegl. Seelsorger waren an der Einsatzstelle zugegen, um den betroffenen Rettungskräften Beistand zu leisten.









Aktuell arbeitet die Polizei daran, die genaue Unfallursache zu ermitteln. „Die Beamten der Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber werden hierbei auch von einem Sachverständigen unterstützt. Dieser wurde von der Staatsanwaltschaft auch hier mit angeordnet, dass er hinzu kommt und die Beamten bei der Klärung der genauen Unfallursache unterstützt,“ so Siegl. Die Staatsstraße 2250 bleibt bis auf Weiteres gesperrt, während die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen durchgeführt werden.