Verdi lehnt Commerzbank-Übernahme durch Unicredit ab
Politik & Wirtschaft

Verdi lehnt Commerzbank-Übernahme durch Unicredit ab

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Min. Lesezeit

Die Gewerkschaft Verdi lehnt eine Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit ab.

Commerzbank-Tower (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir lehnen eine Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit ab. Dies tun wir mit Blick auf die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und insbesondere auf die Arbeitsplätze in Deutschland in beiden Häusern, Hypovereinsbank und Commerzbank”, sagte an Duscheck, Verdi-Bundesfachgruppenleiter Banken, der “Rheinischen Post”. Große Anleger, insbesondere der Bund mit einer Beteiligung von 12 Prozent, trügen nun Verantwortung für den deutschen Mittelstand, für Millionen Privatkunden und nicht zuletzt für Tausende Beschäftigte.

Weiter sagte Duscheck, eine eigenständige Commerzbank sei die beste Ausgangslage für sichere Arbeitsplätze und eine starke Zukunft beider Häuser. Verdi stehe an der Seite der Beschäftigten und kämpfe für den Erhalt von Arbeitsplätzen, um eine starke Präsenz durch Filialen in der Fläche und um betriebliche Mitbestimmung auf Augenhöhe. Die Hypovereinsbank ist eine Tochter von Unicredit.

Ifo: Geschäftsklima in der Chemische Industrie auf Dreijahrestief
Massiver Gewinneinbruch bei Daimler Truck
Vonovia-Chef sieht kein Abwertungsrisiko für Immobilien
Grüne und CDU fordern Aussetzen der Diätenerhöhung
Österreich hält europäische Übergewinnsteuer für möglich
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
ByDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Trump: USA setzen Militäreinsatz in Straße von Hormus aus Trump: USA setzen Militäreinsatz in Straße von Hormus aus
Nächster Artikel Bundespolizei setzt bis zu 14.000 Beamte bei Grenzkontrollen ein Bundespolizei setzt bis zu 14.000 Beamte bei Grenzkontrollen ein

Folgen Sie uns

You Might also Like