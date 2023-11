Versuchtes Tötungsdelikt auf Campingplatz in Sulzemoos – Tatverdächtiger festgenommen

Am Donnerstagmorgen hat in den frühen Stunden auf einem Campingparkplatz in der Ohmstraße in Sulzemoos ein versuchtes Tötungsdelikt stattgefunden.

Gegen 04.55 Uhr haben Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gemeldet. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei festgenommen.

Das spätere Opfer hatte kurz zuvor einen Streit mit einem 38-jährigen Niederländer, der es mit einer Stichwaffe verletzte. Der 56-Jährige erlitt dabei schwere Schnittverletzungen im Gesicht und an den Händen. Glücklicherweise wurden mehrere Personen durch den Lärm aufmerksam und konnten den Tatverdächtigen überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dabei wurde der Tatverdächtige leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Das Opfer kam ins Krankenhaus.

Als die Polizei weiter vorging, verhielt sich der Niederländer unkooperativ und leistete heftigen Widerstand. Nach einer psychiatrischen Untersuchung am Vormittag erließ das Amtsgericht München einen Unterbringungsbefehl aufgrund des Verdachts auf Totschlag gegen den 38-Jährigen, auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck untersucht den Vorfall und bittet Personen, die sich während der Tatzeit auf dem Campingplatz befanden und Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 078141/612-0 zu melden.