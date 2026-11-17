Volkswagen geht mit einer Doppelspitze in die anstehende Tarifrunde. Die Personalmanager Frank Ischner und Kerstin Scholz führen die Gespräche mit der IG Metall für VW gemeinsam, wie das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Konzernkreise berichtet. Sie lösen demnach Arne Meiswinkel bereits zum Auftakt am 24. November in Emden ab. Ein VW-Sprecher lehnte laut Zeitung eine Stellungnahme ab.

Meiswinkel bleibt bis zu seinem Ausscheiden Personalvorstand der VW-Kernmarke. Der 58-Jährige verlässt den Konzern im Rahmen einer Altersregelung spätestens zum Jahresende. Seine Nachfolge im Markenvorstand ist offen.

Scholz leitet bei VW den Bereich Personalgrundsätze und Steuerung und saß schon in der Tarifrunde 2024 mit am Verhandlungstisch. Ischner betreut das Topmanagement des Konzerns und leitete früher die Tarif- und Personalstrategie bei VW.

Der VW-Haustarif gilt laut IG Metall für rund 130.000 Beschäftigte. Die Gewerkschaft verlangt fünf Prozent mehr Geld und droht mit Arbeitskampf, falls VW die Kündigung von zehn Tarifverträgen aufrechterhält. Der Autobauer will die Arbeitskosten weiter senken. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember 2026.