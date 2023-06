Vollsperrung der A99 Eschenrieder Spange nach Verkehrsunfall

Am heutigen Montag, den 05.06.2023, gegen 06:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A8 in Fahrtrichtung München. Ein Transporter befuhr das Autobahndreieck München-Eschenried und pralle dort, auf Höhe der Zweiteilung der Fahrbahnen der A8 und A99 in den dort befindlichen Fahrbahnteiler. Es kam zu einem erheblichen Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise nach bisherigem Kenntnisstand niemand.

Die Hauptfahrbahn der A8 konnte nach kurzen Verkehrssicherungsmaßnahmen wieder freigegeben werden. Die Hauptfahrbahn der A99 Eschenrieder Spange in Fahrtrichtung Salzburg (A8 AK Süd) ist derzeit aufgrund erheblicher Verunreinigungen durch auslaufende Betriebsstoffe noch gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich noch länger andauern. Derzeit besteht ein Rückstau von circa 10 km. Den Verkehrsteilnehmern wird zu einer Umfahrung über die ausgeschilderten Umleitungen geraten.