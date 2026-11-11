Vor dem Kurzurlaub den Kabinenkoffer vollständig ausmessen

Ein kurzer Urlaub ab Augsburg beginnt nicht erst am Flughafen. Schon zu Hause lässt sich klären, ob das vorgesehene Gepäck zur Buchung passt. Besonders bei Kabinenkoffern genügt es nicht, auf eine geläufige Größenbezeichnung zu vertrauen. Entscheidend sind der gebuchte Tarif und die tatsächlichen Außenmaße des gepackten Gepäckstücks.

Erst die Buchung prüfen

Fluggesellschaften unterscheiden zwischen einem kleinen persönlichen Gegenstand und größerem Kabinengepäck. Welche Stücke mitgenommen werden dürfen, ergibt sich aus der konkreten Buchung. Auch eine als Handgepäck angebotene Tasche ist deshalb nicht automatisch in jedem Tarif enthalten.

Vor dem Packen werden die zulässigen Maße und gegebenenfalls das Gewicht notiert. Für Hin- und Rückflug kann eine getrennte Prüfung nötig sein. Bei unterschiedlichen Anbietern gelten deren jeweilige Bedingungen. Wer zusätzlich eine Tasche mitnehmen möchte, prüft auch dafür die Vorgaben.

Der Reiseplan selbst sollte überschaubar bleiben. Wie gut sich wenige Programmpunkte verbinden lassen, zeigen beispielsweise die Freizeittipps für Augsburg bei unterschiedlichem Wetter. Auch an einem anderen Ziel hilft eine konkrete Auswahl dabei, Kleidung nach Bedarf statt auf Verdacht einzupacken.

Nicht nur die Schale messen

Ein Maßband wird an den äußersten Punkten angesetzt. Rollen, feste Griffe und ausgefüllte Außentaschen können zum Gesamtmaß beitragen. Der Koffer wird dafür geschlossen und so gepackt, wie er später mitgenommen werden soll. Wer eine Erweiterung öffnet, muss die neue Tiefe berücksichtigen.

Erst nach dem Abgleich mit der Buchung lohnt es sich, passende Kabinenkoffer mit 55 × 40 × 20 cm zu vergleichen. Diese Maßangabe ist ein Produktformat und keine pauschale Zusage einer Fluggesellschaft. Ob es passt, muss anhand der tatsächlich geltenden Bedingungen beurteilt werden.

Ein Kabinenkoffer ist erst ausgemessen, wenn auch Rollen und Griffe berücksichtigt sind. Die Prüfung des leeren Innenraums beantwortet eine andere Frage und hilft am Abflugtag wenig.

Pflegeprodukte gesondert vorbereiten

Flüssigkeiten werden unabhängig von der Koffergröße betrachtet. Das EU-Portal Your Europe erläutert die Beschränkungen für Flüssigkeiten im Kabinengepäck. Zusätzlich sollten Reisende die aktuellen Hinweise ihres Abflughafens lesen. Die technische Ausstattung und die Anweisungen vor Ort können sich unterscheiden.

Es empfiehlt sich, die erforderlichen Dinge gut erreichbar zu packen. Das verhindert, dass bei einer Kontrolle der gesamte Inhalt ausgeräumt werden muss. Ausweisdokumente und Bordkarte erhalten ebenfalls einen festen Platz. Eine klare Ordnung hilft auch dann, wenn der Koffer später im Gepäckfach verstaut wird und nicht ständig geöffnet werden soll.

Eine Probe vor der Abfahrt

Der gepackte Koffer wird geschlossen, gemessen und bei einer entsprechenden Vorgabe gewogen. Danach sollte er kurz angehoben und bewegt werden. So fällt auf, ob er zwar klein genug ist, sich aber unangenehm tragen lässt. Auch die Anreise zum Flughafen und mögliche Treppen gehören zur praktischen Prüfung.

Wer mit mehreren Personen reist, sollte Gewichts- oder Gepäckgrenzen nicht ohne Prüfung zusammenrechnen. Ob und wie eine gemeinsame Nutzung zulässig ist, ergibt sich aus den Bedingungen der Buchung. Ein großer gemeinsamer Koffer ist nicht automatisch eine erlaubte Alternative zu mehreren kleineren Gepäckstücken.

Am Vorabend bleibt nur das griffbereit, was morgens noch gebraucht wird. Der Rest ist fertig verstaut. Für eine kurze Reise ist das eine überschaubare Vorbereitung, die am Abflugtag unnötiges Umpacken vermeiden kann.







