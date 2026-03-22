Wahlbeteiligung in Rheinland-Pfalz bis 10 Uhr bei rund 40 Prozent

Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben bis 10 Uhr etwa 40 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Rund 34 Prozent hatten Briefwahl beantragt, weitere rund sechs Prozent gaben heute in den ersten beiden Stunden nach Öffnung der Wahllokale ihre Stimmen ab, wie Landeswahlleiter Marco Ludwig mitteilte.

Ein direkter Vergleich mit der Landtagswahl 2021 ist demnach allerdings nur eingeschränkt möglich. Damals hatten wegen der Corona-Pandemie bereits 44 Prozent der Stimmberechtigten an der Briefwahl teilgenommen. Hinzu kam ein niedriger einstelliger Anteil an Urnenwählern in den ersten beiden Stunden. Insgesamt hatte die Wahlbeteiligung an der Landtagswahl 2021 bei 64,3 Prozent gelegen.

Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet. Direkt im Anschluss werden die ersten Prognosen veröffentlicht.