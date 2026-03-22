Pfefferspray-Angriff bei Fahrraddiebstahl in Nürnberg-Steinbühl: Polizei sucht Zeugen

Ein aufmerksamer Zeuge im Nürnberger Stadtteil Steinbühl wurde am Freitagabend (20.03.2026) Opfer eines Angriffs, nachdem er einen Diebstahl beobachtet hatte. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, um den Vorfall aufklären zu können.

Zeuge sieht Diebstahl und wird angegriffen

Gegen 17:45 Uhr bemerkte ein 25-jähriger Deutscher in der Gibitzenhofstraße, wie sich ein Mann an einem Fahrrad zu schaffen machte. Der Täter entwendete ein Teil vom Lenker des Fahrrads und flüchtete. Der Zeuge verfolgte den Mann und sprach ihn an, woraufhin der Täter mutmaßlich Pfefferspray gegen ihn einsetzte, um zu fliehen.

Erfolglose Fahndung und Täterbeschreibung

Trotz sofortiger Fahndung mit mehreren Streifen konnte der Täter nicht gefasst werden. Der Angreifer wird als etwa 50 bis 60 Jahre alt beschrieben, mit einem ungepflegten Erscheinungsbild, grauen oder dunkelblonden Haaren. Er trug eine graue Jacke, eine helle Jeans und einen grauen Rucksack.

Ermittlungen und Zeugensuche

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte am Tatort Spuren. Die Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt