Pfefferspray-Angriff bei Fahrraddiebstahl in Nürnberg-Steinbühl: Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Pfefferspray-Angriff bei Fahrraddiebstahl in Nürnberg-Steinbühl: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein aufmerksamer Zeuge im Nürnberger Stadtteil Steinbühl wurde am Freitagabend (20.03.2026) Opfer eines Angriffs, nachdem er einen Diebstahl beobachtet hatte. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, um den Vorfall aufklären zu können.

Zeuge sieht Diebstahl und wird angegriffen

Gegen 17:45 Uhr bemerkte ein 25-jähriger Deutscher in der Gibitzenhofstraße, wie sich ein Mann an einem Fahrrad zu schaffen machte. Der Täter entwendete ein Teil vom Lenker des Fahrrads und flüchtete. Der Zeuge verfolgte den Mann und sprach ihn an, woraufhin der Täter mutmaßlich Pfefferspray gegen ihn einsetzte, um zu fliehen.

Erfolglose Fahndung und Täterbeschreibung

Trotz sofortiger Fahndung mit mehreren Streifen konnte der Täter nicht gefasst werden. Der Angreifer wird als etwa 50 bis 60 Jahre alt beschrieben, mit einem ungepflegten Erscheinungsbild, grauen oder dunkelblonden Haaren. Er trug eine graue Jacke, eine helle Jeans und einen grauen Rucksack.

Ermittlungen und Zeugensuche

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte am Tatort Spuren. Die Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Aichach Friedberg

Zwischen Augsburg-Ost und Friedberg: Unfall auf der A8 sorgt für Verkehrsbehinderungen Richtung München

0
Am Freitagnachmittag kam es auf der Autobahn A8 in...
Landkreis Augsburg

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Pkw bei Steppach

0
Steppach (Lkr. Augsburg) – Am späten Samstagabend hat sich...
Newsletter

Chuck Norris: Nach medizinischem Notfall gestorben – Das ist bislang zur Todesursache bekannt

0
Chuck Norris ist tot: Der Actionheld starb am 19....
Augsburg Stadt

Dr. Florian Freund gewinnt Stichwahl zum Oberbürgermeister der Stadt Augsburg

0
Bei der Stichwahl zur Wahl der Oberbürgermeisterin bzw. des...
Vermischtes

Iran droht weltweit mit Angriffen auf Freizeit- und Touristenziele

0
Die iranische Führung hat mit Angriffen auf zivile Ziele...