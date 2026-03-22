Reihenhausbrand in Reichertshofen: 100.000 Euro Schaden, Ermittlungen laufen
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
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Reihenhausbrand in Reichertshofen: 100.000 Euro Schaden, Ermittlungen laufen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

REICHERTSHOFEN, LKR. 22.03.2026_ Am späten Samstagnachmittag geriet in Reichertshofen ein Reihenhaus aus noch unbekannter Ursache in Brand. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Bewohner entdeckt Rauchentwicklung

Der Bewohner bemerkte gegen 17:25 Uhr Rauch aus dem Erdgeschoss, als er das Gebäude an der Adelshausener Straße betrat. Er alarmierte sofort die Feuerwehr.

Schwere Schäden im Erdgeschoss

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Wohnzimmer bereits in Flammen. Im gesamten Erdgeschoss entstand erheblicher Sachschaden, der auf etwa 100.000 Euro geschätzt wird. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar.

Glück im Unglück und trauriger Verlust

Zwar wurden keine Personen verletzt, aber zwei Katzen des Bewohners konnten leider nur noch tot geborgen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange, eine Brandortbegehung ist für Anfang der kommenden Woche vorgesehen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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