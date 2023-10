Warnung an Iran: USA senden Munition und Flugzeugträger nach Israel

Eine erste Lieferung Spezial-Munition aus den USA ist am Mittwoch in Israel eingetroffen. Laut israelischen Streitkräften ermögliche die Munition „bedeutende Angriffe und Vorbereitungen für weitere Szenarien“. Am Dienstag traf zudem ein entsandter US-Flugzeugträger im östlichen Mittelmeer ein. Neben der Unterstützung Israels im Kampf gegen die Hamas soll damit ein klares Signal an den Iran gesendet werden.