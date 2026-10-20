Politik & Wirtschaft

Wenig Bewegung in Yougov-Umfrage

Wenig Bewegung in Yougov-Umfrage
Friedrich Merz und Tino Chrupalla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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In der neuesten Yougov-Umfrage gibt es nur wenig Bewegung: Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die AfD weiter stärkste Partei werden, allerdings mit einem etwas schwächeren Wert als vor einem Monat.

Aktuell würden 28 Prozent die AfD wählen, ein Prozentpunkt weniger als im September. CDU/CSU kämen auf 18 Prozent (keine Veränderung gegenüber September), die Grünen liegen knapp dahinter mit 16 Prozent (ebenfalls unverändert gegenüber dem Vormonat). Die SPD gewinnt gegenüber September einen Prozentpunkt hinzu und käme aktuell auf 14 Prozent. Die Linke bliebe unverändert bei 10 Prozent. Die FDP bleibt unverändert bei 5 Prozent. Das BSW verliert im Vergleich zu September 1 Prozentpunkt und liegt jetzt bei 3 Prozent. Sonstige Parteien kämen auf 6 Prozent, dies ist 1 Prozentpunkt mehr als im September.

Weitere Ergebnisse der Umfrage: Fast die Hälfte der Bürger in Deutschland (46 Prozent) ist der Meinung, dass Vorurteile gegenüber Juden ein Problem in der deutschen Gesellschaft sind. Besonders stark ist diese Auffassung unter Grünen-Wählern verbreitet: Hier sind 64 Prozent dieser Meinung, unter Wählern der SPD 55 Prozent, bei den Linken 54 Prozent und bei CDU/CSU 49 Prozent. Dagegen glaubt nur ein Drittel der AfD-Wähler (32 Prozent), dass Vorurteile gegenüber Juden ein Problem in der deutschen Gesellschaft sind.

Yougov hatte 2.202 wahlberechtigten Personen zwischen dem 16. und 19. Oktober befragt.

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