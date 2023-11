„Wetten, dass..?“: Europas größte Fernsehshow zum letzten Mal mit Thomas Gottschalk

Einmalige Wetten, großartige Musik-Acts und viele Stars auf der berühmten Couch: Am Samstag, 25. November 2023, 20.15 Uhr, live im ZDF, präsentiert Thomas Gottschalk das Show-Highlight des Jahres aus der Baden-Arena Offenburg und feiert mit dieser Sendung seinen endgültigen Abschied als Moderator von „Wetten, dass..?“.

In spannenden Wetten treten Kandidatinnen und Kandidaten um den Titel des Wettkönigs oder der Wettkönigin gegeneinander an: Bei der rasanten Außenwette aus der Schweiz, moderiert von Hazel Brugger, geht es für Christian Zumbühl und seine sieben Teammitglieder steil bergauf, wenn sie gemeinsam Großes bewegen wollen. Im Saal versuchen Michelle Chevalier und Antonia Fleig, mit einer Gabelstapler-Wette die Energie voll aufzuladen, und bei Horst Freckmann stoßen Krährufe ganz und gar nicht auf taube Ohren. Das Herz der Kleinen Münsterländer-Hündin Amie schlägt für Zahlen und Frauchen Michaela Frank muss ziemlich gut Englisch können. Einfach nur Handstand, das wäre dem 14-jährigen Felix Mayr aus Österreich viel zu langweilig, deshalb legt er noch eine Schippe drauf: Für seine Wette braucht es Kraft, Präzision und ein Skateboard. Für Julia Reichert aus München sind Wetten vor allem eins: gestreift. Und wenn sie nichts durcheinanderbringt, machen vergangene Wettkönige sie vielleicht zur neuen Wettkönigin.

Auf der großen Show-Bühne erwartet das Publikum eine Duett-Sensation: Helene Fischer und Shirin David. Gemeinsam werden sie passend zum zehnjährigen Jubiläum „Atemlos durch die Nacht“ in einer noch nie dagewesenen Version performen. Musik-Ikone Cher ist wieder zurück und lässt es sich nicht nehmen, Thomas Gottschalk gebührend zu verabschieden. Sie präsentiert mit „DJ Play A Christmas Song“ schon jetzt einen weihnachtlichen Dancefloor-Hit. Sie haben mittlerweile Kultstatus erreicht: die britische Popband Take That. Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald singen einen Song aus ihrem brandneuen Album „This Life“ und nehmen auch auf der berühmten Couch Platz.

Als Wettpaten und -patinnen sind außerdem die Schauspieler Matthias Schweighöfer, Stefanie Stappenbeck und Jan Josef Liefers dabei. Und auch die Sportstars Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović geben sich die Ehre.

Social-Media-Star Lena Mantler gibt exklusive Backstage-Einblicke und begleitet die Show digital live.