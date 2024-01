Wetterdienst warnt vor Glatteis in der Region Augsburg

Wenn das Wetter milder wird, könnte es in den nächsten Tagen Glatteis geben. Deshalb ist es wichtig, vorsichtig zu fahren!

Der Deutsche Wetterdienst hat für Mittwoch, 17. Januar 2024, überfrierenden Regen und Glatteislagen vorausgesagt. Welche Gebiete betroffen sein werden, lässt sich noch nicht genau sagen.

Wenn es am Mittwoch Glatteis gibt oder der Bus nicht fährt, müssen die Schüler im Landkreis Augsburg nicht in die Schule gehen. Eltern müssen ihre Kinder von der Schule abmelden, wenn sie zu Hause bleiben. In den Schulen im Landkreis Augsburg gibt es immer einen Notbetrieb.