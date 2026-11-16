Bei einem Wohnungsbrand in der Ziegeleistraße in Augsburg-Inningen sind am Montagmorgen drei Menschen leicht verletzt worden.

Das Feuer brach am 16. November 2026 gegen 4.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gab es bereits eine starke Rauchentwicklung. Einige Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten, weitere wurden von der Feuerwehr mit einer Drehleiter evakuiert. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig.

Die Bewohner der betroffenen Wohnung mussten anschließend in einer Notunterkunft untergebracht werden. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei ermittelt wegen eines Brandfalls mit Verletzten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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