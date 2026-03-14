13-Jährige aus Aschaffenburg vermisst – Polizei bittet um Hinweise

ASCHAFFENBURG / DAMM. Seit dem 13. März wird die 13-jährige Jaquelina Lauer vermisst. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten Mädchen.

Vermisste zuletzt in Würzburg vermutet

Jaquelina Lauer verschwand am 13. März gegen 09:00 Uhr. Zuletzt gibt es Hinweise, dass sie sich im Raum Würzburg aufhalten könnte. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Suche intensiviert und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, um das Mädchen sicher nach Hause zu bringen.

Beschreibung der Vermissten

Die 13-Jährige wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 150 cm groß, hat schulterlange braune Haare und trug zuletzt einen weißen Pullover, eine schwarze Jacke sowie eine graue Hose. Personen, die Informationen zum Aufenthaltsort von Jaquelina Lauer haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.