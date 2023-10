ADAC warnt vor Stau auf Brennerautobahn

Autofahrer und Lkw-Lenker, die sich ab der kommenden Woche auf den Weg über die Brennerautobahn machen, müssen laut ADAC Südbayern mit Staus und Behinderungen rechnen.

Denn sowohl die ASFINAG als auch die Autostrada del Brennero führen im Oktober dringend not- wendige Sanierungen an der 1,8 Kilometer langen Luegbrücke sowie im Bereich des Grenztunnels Brenner durch. „Da aktuell noch reger Reiseverkehr herrscht, sollten Autofahrer und Lkw-Lenker dann mehr Zeit für die Fahrt über den Brenner und zurück einplanen oder nach Möglichkeit Alter- nativen prüfen“, empfiehlt Frederik Sperber, Fachreferent Verkehr des ADAC Südbayern.

An der Luegbrücke auf der Brennerautobahn A13 wird voraussichtlich von Sonntag, 8. Oktober, 22 Uhr bis Freitag, 13. Oktober, 5 Uhr gebaut. Im Bereich des Grenztunnels Brenner finden die Sanie- rungsmaßnahmen voraussichtlich von 9. bis 24. Oktober statt. In beiden Fällen ist eine teilweise einspurige Verkehrsführung erforderlich. Zudem wird die Geschwindigkeit auf der Luegbrücke auf maximal 40 km/h für alle Fahrzeuge reduziert, da hier lediglich Spuren mit verminderter Breite zur Verfügung stehen. Nach Angaben der ASFINAG muss im Fall von sich abzeichnenden massiven Rückstaubildungen außerdem die LKW-Dosierung im Bereich der Landesgrenze Kufstein/Kiefers- felden aktiviert werden, wodurch – zu Lasten der A93 auf deutscher Seite – Staus auf der Inntal- autobahn und rund um Innsbruck vermieden werden solle