Augsburg | Litpher scheidet aus LEW-Vorstand aus – Christian Barr übernimmt Nachfolge

Wechsel im Vorstand der Lechwerke AG (LEW): Nach mehr als 14 erfolgreichen Jahren wird Dr. Markus Litpher Ende Oktober plangemäß aus dem LEW-Vorstand ausscheiden.

Seine Aufgaben übernimmt Christian Barr, der seit Anfang Oktober neu im LEW-Vorstand ist. Barr bringt langjährige Erfahrung in der Energiebranche mit. Er startete seine Laufbahn 1998 in der Energiewirtschaft und hatte in den vergangenen 20 Jahren verschiedene Leitungsfunktionen inne. Zuletzt war er als CFO im Vorstand von E.ON UK tätig. Christian Barr führt die LEW-Gruppe künftig gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Dr. Dietrich Gemmel.

Dr. Markus Litpher wird ab November eine neue Aufgabe als Berater und Impulsgeber für Zukunftsthemen im E.ON-Konzern wahrnehmen.