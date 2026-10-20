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Aichach lädt am 25. Oktober zu kostenlosen Wittelsbacher-Führungen

Aichach lädt am 25. Oktober zu kostenlosen Wittelsbacher-Führungen
Presse Augsburg
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Am Sonntag, 25. Oktober, laden in Aichach zwei kostenlose Führungen zur Geschichte der Wittelsbacher ein. Damit endet das diesjährige Führungsprogramm.

Inhalte im Überblick

Führung durch die Ausstellung im FeuerHaus

Um 10.30 Uhr beginnt im FeuerHaus die Führung durch die Ausstellung „Aichach – Wiege der Wittelsbacher“. Im Mittelpunkt stehen 15 lebensgroße Herrscher und Repräsentanten des Hauses Wittelsbach. Die Führung thematisiert ihr Leben und Wirken sowie insbesondere ihre Verbindung zu Aichach und die Bedeutung der Stadt für die Geschichte der Dynastie. Treffpunkt ist die Kasse des FeuerHauses.

Rundgang in Oberwittelsbach

Um 14 Uhr folgt ein Rundgang über den Burgplatz und durch die Burgkirche in Oberwittelsbach. Treffpunkt ist am Maibaum. Der Rundgang führt an den historischen Ort, an dem sich einst die namensgebende Stammburg der Wittelsbacher befand. Von der Anlage ist heute nur noch wenig erhalten.

Nachdem der Wittelsbacher Pfalzgraf Otto VIII. den deutschen König Philipp von Schwaben in Bamberg ermordet hatte, ließ der bayerische Herzog die Anlage schleifen. An ihrer Stelle wurde der Legende nach als Sühne eine Kirche errichtet, die bei der Führung ebenfalls besichtigt wird. Die Burg wurde 1209 geschleift.

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Beide Führungen sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Aichach gilt als „Wiege der Wittelsbacher“, weil sich das Adelsgeschlecht im Jahr 1115 erstmals nach der Burg in Oberwittelsbach benannte. Die Dynastie brachte später unter anderem bayerische Herzöge, Fürsten und Könige hervor.

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