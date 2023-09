An diesem Wochenende kämpft das Augsburger Turamichele wieder gegen das Böse

Seit 498 Jahren wird in Augsburg am 29. September der Namenstag des heiligen Michael gefeiert. An diesem Tag findet das Turamichele-Fest statt, das das älteste und größte Kinderfest in Augsburg ist und möglicherweise eines der ältesten in ganz Deutschland.

Von 10 bis 18 Uhr versammeln sich am Samstag, den 23., Sonntag, den 24. und Donnerstag, den 29. September hunderte Kinder auf dem Rathausplatz und schauen gebannt zum Perlachturm. Dort öffnet sich wie von Zauberhand ein Fenster und der Heilige Michael tritt hervor, um den Teufelsdrachen zu besiegen. Doch hinter diesem Schauspiel stecken keine magischen Kräfte.

Zwei Mitarbeiter der Stadtwerke, Stephan Lachenmayer und Andreas Deuringer, sind dafür verantwortlich. Sie öffnen den Vorhang, bringen die Figuren in Position und lassen sie mit Hilfe einer Kurbel zum Leben erwachen. Bei jedem Glockenschlag sticht der heilige Michael mit seiner Lanze auf den Teufelsdrachen ein. Nach drei Tagen hat der Erzengel den Drachen 162 Mal besiegt und das Böse vertrieben.

Seit den 50er Jahren kümmern sich die Stadtwerke Augsburg (swa) um die Figur und das Kinderfest und tragen gemeinsam mit Partnern dazu bei, eine lange Tradition in Augsburg am Leben zu erhalten. Das Fest wird von Augsburg Marketing und den Stadtwerken Augsburg in Zusammenarbeit mit zahlreichen Sponsoren veranstaltet.

Am Samstag und Sonntag gibt es viele Attraktionen für große und kleine Besucher am swa Kids-Stand auf dem Rathausplatz. Neben dem Turamichele-Spiel im Perlachturm wird auch das swa Turamichele-Schauspiel auf einer großen Bühne stattfinden.

Fotos: Wolfgang Czech 1 von 8

Die Aufführung dauert jeweils eine Viertelstunde vor der vollen Stunde und findet am Samstag, den 23. und Sonntag, den 24. September von 9:45 Uhr bis 17:45 Uhr statt. Am Donnerstag, den 29. September wird das Schauspiel von 9:45 Uhr bis 11:45 Uhr aufgeführt.