Andreas Gabalier bringt Arena-Tour 2027 nach München

Andreas Gabalier kommt am 5. November 2027 mit seiner bislang größten Arena-Tour in die Münchner Olympiahalle.

Die Tournee führt den österreichischen Sänger im Oktober und November 2027 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Insgesamt sind zwölf Konzerte geplant.

Zwölf Arena-Konzerte im Herbst 2027

Der Auftakt findet am 16. Oktober in der Uber Arena in Berlin statt. Danach folgen Auftritte am 22. Oktober in der LANXESS Arena in Köln, am 23. Oktober in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart, am 29. Oktober in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig und am 30. Oktober in der PSD Arena in Nürnberg.

Nach dem Konzert in München stehen am 6. November die Wiener Stadthalle, am 12. November das Zürcher Hallenstadion, am 19. November die Westfalenhalle in Dortmund, am 20. November die Festhalle in Frankfurt und am 26. November die ZAG Arena in Hannover auf dem Tourplan. Das Abschlusskonzert ist für den 27. November in der Barclays Arena in Hamburg angekündigt.

Bewegliche Bühne bringt Gabalier ins Publikum

Als besonderes Element der Produktion ist eine bewegliche Bühne angekündigt. Sie soll Gabalier mitten ins Publikum bringen und so die Grenze zwischen Bühne und Zuschauerrängen verschwimmen lassen. Im Mittelpunkt stehen der Sänger, seine Band und die Songs, die seine Karriere geprägt haben.

Musikalisch verbindet Gabalier Rock’n’Roll mit volkstümlichen Einflüssen und eingängigen Liedern. Die Arena-Tour folgt auf seine aktuelle Unplugged-Tournee, die laut Veranstalter restlos ausverkauft ist.

Vorverkauf startet im Oktober 2026

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 22. Oktober 2026, um 10 Uhr. In Deutschland starten bereits am Dienstag, 20. Oktober, um 10 Uhr die 48-stündigen Presales über PayPal Prio Tickets und Telekom Prio Tickets. Am Mittwoch, 21. Oktober, folgt um 10 Uhr ein 24-stündiger Ticketmaster-Presale.

In Österreich und der Schweiz beginnt der Ticketmaster-Presale ebenfalls am 21. Oktober 2026 um 10 Uhr.

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