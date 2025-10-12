Newsletter
Augsburg: Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall, von Polizei gestoppt
Polizei & Co
Augsburg: Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall, von Polizei gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Ein 26-jähriger Mann sorgte am Samstagabend (11.10.2025) in der Innenstadt von Augsburg für Aufsehen, als er nach einem Verkehrsunfall alkoholisiert die Flucht ergriff. Der Vorfall ereignete sich auf der Riedinger Straße, wo der Mann gegen 23.45 Uhr an einer roten Ampel rückwärts fuhr und ein anderes Fahrzeug rammte.

Flucht vor der Polizei endet abrupt

Statt an der Unfallstelle zu bleiben, beschleunigte der 26-Jährige und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Ein weiterer Unfallbeteiligter ließ das jedoch nicht auf sich sitzen und verfolgte den Flüchtigen. Dank einer gesperrten Straße gelang es ihm, den Mann zu stellen.

Alkohol am Steuer in der Innenstadt

Kurze Zeit später traf die alarmierte Polizeistreife am Ort des Geschehens ein und führte eine Kontrolle des Mannes durch. Dabei bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille, woraufhin der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Der genaue Sachschaden bleibt noch ungeklärt.

Ermittlungen wegen mehrerer Delikte

Nun ermittelt die Polizei gegen den 26-Jährigen, der litauischer Staatsangehöriger ist, insbesondere wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrerflucht.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

