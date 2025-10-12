Newsletter
39-Jähriger wegen E-Bike-Diebstahls in Augsburg festgenommen und in Haft gesetzt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Freitag, dem 10. Oktober 2025, wurde in der Hofackerstraße in Haunstetten ein E-Bike-Diebstahl gemeldet. Ein 39-jähriger Mann entwendete offenbar ein hochwertiges Pedelec.

Polizei greift in Straßenbahn ein

Gegen 00:45 Uhr informierte ein Passant die Polizei über den Diebstahl. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich der Verdächtige und der Zeuge in einer Straßenbahn. Eine Streifenwagenbesatzung überprüfte den Mann und stellte fest, dass er ein teures E-Bike mit sich führte, für das er keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte. Bei der Durchsuchung des Mannes entdeckten die Beamten zudem Einbruchswerkzeug und ein weiteres Fahrradschloss. Der entstandene Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Haftbefehl gegen mutmaßlichen Dieb erlassen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 39-Jährige noch am selben Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts auf einen besonders schweren Fall des Diebstahls, der umgehend in Vollzug gesetzt wurde. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Ermittlungen gehen weiter

Die Polizei ermittelt weiterhin gegen den 39-Jährigen wegen Diebstahls. Der Verdächtige besitzt sowohl die deutsche als auch die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

