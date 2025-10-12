Newsletter
Verkehrsunfall in Augsburg: 64-Jähriger flüchtet nach Kollision im Caritasweg
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Augsburg – Am Freitag, dem 10. Oktober 2025, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Caritasweg, bei dem ein zunächst unbekannter Fahrer vom Unfallort flüchtete. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Verursacher schnell ermitteln.

Unfall im Caritasweg

Gegen 07:45 Uhr fuhr ein 64-jähriger Autofahrer offenbar entgegen der Einbahnstraße im Caritasweg. Dabei streifte er ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Ein aufmerksamer Passant beobachtete das Geschehen und informierte die Polizei.

Ermittlungen laufen

Die Beamten waren schnell vor Ort und konnten umgehend sowohl das beteiligte Fahrzeug als auch den 64-jährigen Fahrer mit kroatischer Staatsangehörigkeit ermitteln. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Vorwurf der Unfallflucht

Gegen den 64-jährigen Fahrer wird nun unter anderem wegen Unfallflucht ermittelt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

