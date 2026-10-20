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Augsburg-Hochfeld: Autofahrer kollidiert mit Linienbus

Augsburg-Hochfeld: Autofahrer kollidiert mit Linienbus
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Bei dem Zusammenstoß in Augsburg-Hochfeld ist eine 20-jährige Fahrgästin leicht verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Montag (19. Oktober 2026) gegen 15 Uhr an der Kreuzung Hochfeldstraße und Robert-Gerber-Straße. Nach Angaben der Polizei missachtete ein 20-jähriger Autofahrer dort die Vorfahrt eines Linienbusses.

Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die Frau stand als Fahrgast im Bus und prallte mit dem Kopf gegen eine Fensterscheibe. Rettungskräfte versorgten sie vor Ort.

An dem Auto und dem Linienbus entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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