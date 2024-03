20 Jahre Augsburg Open! Die Augsburg Marketing-Kolumne, Ausgabe März 2024

20 Jahre, 120 Orte! Vom 2. bis 5. Mai öffnet Augsburg zum 20. Mal seine Türen. Mehr als 120 Orte laden zu einem Wochenende mit über 450 Veranstaltungen ein und lassen den Geist und die Geschichte der Stadt lebendig werden. Wer im Mai bei den Augsburg Open dabei sein will, der sollte sich den 19. März im Kalender anstreichen, denn da beginnt online der Bändchenverkauf. Bereits jetzt können sich auch alle Volksfestfreunde freuen, denn die Saison hat begonnen.

Trotz ein paar kalter Tage lässt sich das Frühlingserwachen in Augsburg nicht mehr aufhalten. Mit der Frühjahrs Dult und dem Osterplärrer Ende März beginnt auch bei den Veranstaltungen in Augsburg wieder die Freiluftsaison. Als Bierzeltliebhaber könnt ihr bereits jetzt beim Volksfest-Auftakt in Augsburg mit dabei sein: Beim Gögginger Frühlingsfest bis zum 17. März. Das Marktamt hat einen bunten Mix an Kaufleuten und Schaustellern ausgewählt und die Stimmung im Festzelt ist legendär.

20 Jahre Augsburg Open!

Freut euch bei der Jubiläumsausgabe vom 2. bis zum 5. Mai auf eine außergewöhnliche Vielfalt: Von exklusiven Einblicken beim FC Augsburg über faszinierende Erlebnisse bei der Berufsfeuerwehr bis hin zu den Klängen der Domsingknaben und einer einzigartigen Rathausführung mit Oberbürgermeisterin Eva Weber. Erstmalig öffnen u.a. das CineStar und das Finanzamt ihre Türen und gewähren spannende Einblicke in ihre Arbeit. Das abwechslungsreiche Angebot richtet sich an alle Altersgruppen, die die Vielfalt und Dynamik von Augsburg entdecken möchten.

Augsburg Open | Bilder: Martin Augsburger 1 von 2

Das Programm ist bereits online einsehbar, der Verkauf der Eintrittsbändchen und die Anmeldungen für die Führungen starten am 19. März auf augsburg-open.de. Das erworbene Bändchen gilt auch in diesem Jahr während der Veranstaltungstage als kostenloser Fahrschein für alle Verkehrsmittel im Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund in den Tarifzonen 10 und 20.

Die ganze Stadt im Osterkorb

Suchst du noch das perfekte Ostergeschenk für die ganze Familie? Überrasche deine Liebsten dieses Ostern mit der ganzen Stadt als Geschenk. Der Augsburg City Gutschein ist die ideale Wahl, um gemeinsame Erlebnisse zu schenken.

Egal, ob Shoppingtour, kulinarische Genüsse in den zahlreichen Restaurants, entspannende Kosmetikbehandlungen oder erlebnisreiche Tage in den Museen und Freizeiteinrichtungen – mit dem Augsburg City Gutschein verschenkt ihr die volle Auswahl. Die Gutscheinkarte ist mit beliebigen Beträgen aufladbar, in Teilbeträgen einlösbar und ganz einfach online zu kaufen. Alle Informationen findet ihr auf augsburg-city.de/gutschein.

Und wenn ihr in der Fußgängerzone unterwegs seid, denkt daran: Ein genüsslicher Bummel über den Augsburger Stadtmarkt hat immer Saison. Ostern ist dieses Jahr schon im März und deshalb haben die Beschicker für euch am Ostersamstag, 30. März viele Eier zum Sammeln für euch versteckt. Schaut also vorbei, denn auf dem Augsburger Stadtmarkt warten auf euch viele Leckereien von nah und fern in den Gassen und Hallen. Und wer noch etwas Zeit mitbringt, kann in den Cafés die nötige Entspannung finden.

Ich wünsche eine erlebnisreiche Frühlingszeit!

Ekkehard Schmölz

Augsburg Marketing ist die Stadtmarketingorganisation der Stadt Augsburg. Ekkehard Schmölz ist deren Leiter und veröffentlicht in seiner Kolumne Tipps & Trends, sodass einem erlebnisreichen Tag in Augsburg nichts mehr im Wege steht. Mehr Inspirationen und Ideen findet man unter augsburg-city.de.