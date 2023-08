Augsburger Panther erhalten Hiobsbotschaft – Volek schwer verletzt

Die Verletzung von Justin Volek ist ein harter Schlag für die Augsburger Panther. Der Stürmer hat sich im Spiel gegen Pardubice am vergangenen Samstag an der Schulter verletzt und wird voraussichtlich für den Rest der Saison ausfallen.

Bereits am Sonntagmorgen musste Volek die Heimreise antreten und am Montag und Dienstag wurden ausführliche Untersuchungen in der ArthroKlinik durchgeführt. Die Diagnose war äußerst ungünstig: Volek hat sich eine Schulterverletzung zugezogen, die operativ behandelt werden muss. Bei optimaler Genesungsdauer wird eine Ausfallzeit von mindestens sechs Monaten erwartet, was wahrscheinlich das vorzeitige Saisonende bedeutet.