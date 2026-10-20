Augsburger verhindern Vergewaltigung und erhalten XY-Preis für Zivilcourage

Michelle Kuhn und Marco Schwarzenberger aus Augsburg gehören zu den sieben Menschen, die mit dem XY-Preis „Gemeinsam gegen das Verbrechen“ ausgezeichnet wurden. Die beiden griffen mutig ein und verhinderten eine Vergewaltigung. Bei der Preisverleihung in Berlin wurde ihr vorbildlicher Einsatz nun öffentlich gewürdigt.

Große Anerkennung für zwei Menschen aus Augsburg: Michelle Kuhn und Marco Schwarzenberger haben durch ihre Zivilcourage eine Vergewaltigung verhindert. Für ihren mutigen Einsatz wurden sie am Montag, 19. Oktober 2026, mit dem XY-Preis „Gemeinsam gegen das Verbrechen“ geehrt.

Die Verleihung fand zum 25. Mal im ZDF-Hauptstadtstudio statt. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt überreichte als Schirmherr die Auszeichnungen an sieben Menschen, die in drei unterschiedlichen Fällen Straftaten verhindert oder gestoppt hatten.

Mit ihrem Eingreifen stehen die beiden Augsburger beispielhaft für Menschen, die in einer kritischen Situation nicht wegsehen, sondern Verantwortung übernehmen und anderen zur Seite stehen.

Sieben Menschen für Zivilcourage geehrt

Neben Michelle Kuhn und Marco Schwarzenberger wurden fünf weitere Menschen ausgezeichnet. Dr. Annemarie Krull, Dr. Thomas Krull und Daniel Karstens aus Hodenhagen in Niedersachsen halfen einer 19-Jährigen, die an einem Bahnhof mit einem Messer angegriffen wurde.

Valeria Lizenberger und Edanur Karademir aus Trier bemerkten am Hauptbahnhof, dass ein Mann eine 14-Jährige bedrängte.

Die sieben Preisträgerinnen und Preisträger wurden von einer zwölfköpfigen Jury ausgewählt. Die Laudationen hielten Stella Hinrichs, Dennenesch Zoudé und Mitri Sirin. Durch die Veranstaltung führte ZDF-Moderator Rudi Cerne.

XY-Preis würdigt Menschen, die nicht wegsehen

Das ZDF und die Produktionsfirma Securitel vergeben den XY-Preis seit 2002. Damit sollen Menschen geehrt werden, die sich mutig und zugleich besonnen für andere einsetzen und durch ihr Verhalten dazu beitragen, Straftaten zu verhindern oder aufzuklären.

Jährlich werden drei Personen oder Gruppen ausgezeichnet. Jeder Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Zugleich soll die Auszeichnung das Bewusstsein für Zivilcourage stärken und einen Beitrag zur Kriminalprävention leisten.

Augsburger Preisträger im ZDF zu sehen

Wer mehr über den Einsatz von Michelle Kuhn und Marco Schwarzenberger erfahren möchte, kann die beiden gemeinsam mit den weiteren Ausgezeichneten im ZDF sehen. Am Mittwoch, 4. November 2026, um 20.15 Uhr empfängt Rudi Cerne die Preisträgerinnen und Preisträger in der Livesendung „Aktenzeichen XY…Ungelöst“.

Dort sprechen sie über ihre Erlebnisse und ihr vorbildliches Verhalten. Ihr Beispiel aus Augsburg zeigt, wie wichtig es ist, in gefährlichen Situationen aufmerksam zu sein und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten Hilfe zu leisten.