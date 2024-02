Auto geht nach Unfall auf der A8 in Flammen auf – 20-Jähriger wird noch rechtzeitig schwer verletzt geborgen

In den frühen Morgenstunden des 24.02.2024 kam es auf der Autobahn A 8 in Fahrtrichtung München bei Olching zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein junger Mann schwer verletzt wurde.

Aus bislang unbekannten Gründen fuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Starnberg mit seinem BMW mit hoher Geschwindigkeit auf ein Streufahrzeug im Winterdienst der Autobahnplus GmbH auf. Beide Fahrzeugführer befanden sich alleine in ihren Fahrzeugen.

Der schwer verletzte Pkw-Fahrer wurde von couragierten Ersthelfern aus dem deformierten Wrack geborgen, welches kurz darauf in Vollbrand stand. Durch den Rettungsdienst wurde der Pkw-Fahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die genauen Verletzungen sind bislang nicht bekannt. Der Fahrer des Streufahrzeuges blieb unverletzt.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Geiselbullach sowie Feldgeding waren zur Absicherung und Brandbekämpfung am Unfallort. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung München seit ca. 02:30 Uhr an jener Stelle vollgesperrt und der Verkehr an der AS Dachau abgeleitet.

Die im Rückstau befindlichen Fahrzeuge wurden nach erfolgter Brandbekämpfung auf dem Pannenstreifen vorbeigeleitet. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurden von Mitarbeitern der Autobahnmeisterei, A-Plus, flankiert, welche mit der Reinigung der Unfallstelle von Trümmerteilen aktuell noch immer gebunden sind. Nach Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten wird die Fahrbahn wieder freigegeben. Ein genauer Zeitpunkt ist aktuell nicht absehbar.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen sowie den Fahrbahneinrichtungen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt ca. 77.000 Euro.

Im Zuge der Unfallaufnahme bittet die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck, insbesondere die bislang unbekannten Ersthelfer, sowie unbeteiligte Augenzeugen, welche den Unfallhergang beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 089/89118-0 mit der Dienstelle der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzten.

