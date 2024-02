Zwei Jahre Krieg in der Ukraine | Augsburg übergibt Hilfsgüter an Projektpartnerstadt Perwomajsk

Am 24. Februar 2022 überfiel Russland die Ukraine. Der Bürgermeister der Augsburger ukrainischen Projektpartnerstadt Perwomajsk, Oleh Demchenko, besucht aus diesem Grund aktuell Augsburg.

Am Freitag übergab Oberbürgermeisterin Eva Weber auf dem Rathausplatz ein Hilfsgüterpaket an Bürgermeister Demchenko und seine Delegation. Das Paket wurde durch Fördermittel finanziert und besteht aus drei Fahrzeugen sowie Werkzeugausstattung für den Bauhof in Perwomajsk. Während des Besuchs wird die Delegation außerdem begleitet.

Augsburger Fachleute besprechen konkrete Kooperationsprojekte zur Aufrechterhaltung der Trinkwasserversorgung in Perwomajsk.

Presse Augsburg-Fotoredakteur Wolfgang Czech war bei der Übergabe vor Ort