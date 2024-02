Am Montagmorgen (12. Februar 2024) kam in Naila (Landkreis Hof) eine Frau mit ihrem Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab. Neben der Frau war auch ihr Baby im Fahrzeug. Glücklicherweise bremsten einige Bäume das Abrutschen am Hang und verhinderten, dass das Fahrzeug im Fluss landete.