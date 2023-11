„Baby It’s Cold Outside“ | Roland Kaiser und Michelle Hunziker veröffentlichen gemeinsame Single

Es ist wieder soweit: So langsam werden die Tage kürzer und auch die Temperaturen sinken in Richtung Minusgrade. Was gibt es Schöneres, als es sich da zu zweit am Kamin gemütlich zu machen? Nachdem Roland Kaiser seinen Fans vor zwei Jahren mit der stimmungsvollen Songsammlung „Weihnachtszeit“ die Festtage versüßte, erscheint das Top 3-Album nun unter dem Titel „Goldene Weihnachtszeit“ als eine um fünf exklusive Bonustracks ergänzte Sonderedition.

Unterstützt wird der leidenschaftliche Vollblutentertainer darauf von einigen hochkarätigen Gästen – so auch von Michelle Hunziker, die auf seiner brandneuen Weihnachtssingle „Baby It`s Cold Outside“ zu hören ist. Der amerikanische Christmas-Classic ist der erste Vorbote auf die kaiserliche „Goldene Weihnachtszeit“ und wird gemeinsam mit der schweizerisch-italienischen Musikerin und Schauspielerin in ein augenzwinkernd-freches Superstar-Duett der Spitzenklasse verwandelt!

Mit „Goldene Weihnachtszeit“ lädt Roland Kaiser erneut alle Hörerinnen und Hörer ein, das hinter uns liegende Jahr harmonisch ausklingen zu lassen. Mit seinem abwechslungsreichen Mix aus feierlichen Klassikern, stimmungsvollem Christmas-Pop und lässig-elegantem Big Band-Swing interpretiert der Ausnahmesänger die schönsten deutschen und internationalen Weihnachtslieder auf eine nie gehörte Weise. Mit der im Herbst 2021 erschienenen Originalversion stieg er auf Platz 3 der deutschen Charts ein und konnte sich im Anschluss insgesamt 21 Wochen in den Hitlisten halten. Aktuell befindet sich der Longplayer kurz vor dem Edelmetall-Status, während der Berliner kürzlich zudem einen persönlichen Rekord brach, als er fast 100.000 Tickets seiner im kommenden Jahr startenden Jubiläumstournee in nur wenigen Stunden verkaufte! Für den 71-Jährigen mehr als Grund genug, seine aufrichtige Dankbarkeit zu zeigen und dem Anlass entsprechend zusammen mit seinem Publikum eine „Goldene Weihnachtszeit“ zu feiern.

Neben den fünfzehn Originalsongs der ersten Edition sind auf „Goldene Weihnachtszeit“ fünf bisher unveröffentlichte Bonus-Tracks enthalten, auf denen Roland Kaiser von befreundeten Künstlerkolleg:innen wie Nana Mouskouri, Till Brönner, Melissa Naschenweng und Michelle Hunziker unterstützt wird. Bereits im vergangenen Jahr haben sich Roland und Michelle bei einer TV-Show kennengelernt und kurzerhand beschlossen, zusammen ein Weihnachtslied aufzunehmen. Inspiriert durch die Version von Idina Menzel und Michael Bublé präsentieren beide den amerikanischen Klassiker „Baby It´s Cold Outside“ als ein spielerisches Duett irgendwo zwischen unverfänglich-verfänglichem Christmas-Tête-à-Tête und augenzwinkernd-frechem Festtags-Flirt!

„Als Michelle diesen Song vorschlug, war ich sofort begeistert“, so Roland Kaiser über das gemeinsame Remake des Oscar-ausgezeichneten Welthits, auf dem er sich mit der Entertainerin Michelle Hunziker zu lässig swingenden Big Band-Klängen humorvoll duelliert. „Ich finde, er passt perfekt zu uns beiden. Michelle ist eine wundervolle Sängerin, die dem Stück ihre ganz besondere Note verleiht. Als wir uns zum ersten Mal trafen, waren wir uns auf Anhieb sympathisch und haben viel miteinander gelacht. Und genau diesen Spaß wollten wir auch bei der Aufnahme vermitteln. “

Die Pre-Order für Roland Kaisers neues Album „Goldene Weihnachtszeit“ begann am 13. Oktober 2023 und erscheint am 10. November 2023 als CD, Download & Stream!