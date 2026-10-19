Berg: Camper-Fahrer mit Alkohol und Cannabis gestoppt

Bei einer Kontrolle eines Campers bei Berg stellten Beamte bei einem 34-jährigen Fahrer einen Atemalkoholwert von deutlich über einem Promille fest. Zudem fanden sie bei ihm und einem Mitfahrer jeweils mehrere Dutzend Gramm Marihuana.

Die Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb kontrollierten den Camper am Sonntag, 18. Oktober, gegen 22 Uhr im Bereich der Staatsstraße 2692. Beim deutschen Fahrer bemerkten sie Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über einem Promille.

Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und leiteten gegen den 34-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Bei der weiteren Kontrolle fanden sie sowohl bei ihm als auch bei seinem 36-jährigen deutschen Mitfahrer jeweils mehrere Dutzend Gramm Marihuana. Die Drogen wurden sichergestellt; gegen beide Männer laufen Ermittlungsverfahren nach dem Konsumcannabisgesetz.

Keine weiteren Drogen bei Wohnungsdurchsuchungen

Durchsuchungen der Wohnungen der beiden Männer führten anschließend zu keinen weiteren Funden. Die Kriminalpolizei Hof hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.