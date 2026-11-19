Die AfD in Sachsen-Anhalt arbeitet offenbar an einem neuen Zeitplan für die geplante Ministerpräsidenten-Wahl.

Wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ am Donnerstag berichtet, soll es in der Partei Pläne geben, Ulrich Siegmund bereits in einer Sondersitzung des Landtags am 8. Dezember zur Wahl zu stellen. Bislang galt die Landtagssitzung am 15. Dezember als wahrscheinlicher Termin für die Wahl. Warum die Partei jetzt offenbar auf eine Sondersitzung setzen will, blieb zunächst unklar.

Siegmund braucht für seine Wahl im ersten oder zweiten Wahlgang 42 Stimmen, die AfD selbst verfügt über 39 Mandate. Das BSW könnte mit seinen fünf Abgeordneten für eine Mehrheit sorgen, hat aber angekündigt, sich zu enthalten. Der Großteil der CDU-Fraktion will bei der Wahl des Ministerpräsidenten den Saal verlassen. Linksfraktionschefin Eva von Angern will als Gegenkandidatin von Siegmund antreten.

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