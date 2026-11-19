In der Diskussion um die Vergabe von Arztterminen und Ungerechtigkeiten im Gesundheitssystem fordert Ärztepräsident Klaus Reinhardt „mutige Strukturreformen“ in der gesetzlichen Krankenversicherung.

„Es wäre viel gewonnen, wenn der Zugang der Patienten im Gesundheitswesen besser koordiniert würde“, sagte er der Wochenzeitung „Die Zeit“. Derzeit gingen viele Menschen zu mehreren Fachärzten, „bis sie bei demjenigen landen, zu dem sie von Anfang an hätten gehen sollen“. Diese Patienten „vernünftig durch das System zu leiten, würde allen helfen“.

Der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, sieht bei der Terminvergabe ein Gerechtigkeitsproblem, weil gesetzlich Versicherte länger warten als privat Versicherte. Wenn die Menschen das Gesundheitssystem als ungerecht empfänden, „kann das die Demokratie gefährden“, sagte er der „Zeit“. Baas würde weder die private Krankenversicherung abschaffen noch eine Bürgerversicherung für alle einführen. „Wir müssten uns aus der Privaten und der Gesetzlichen das Beste herauspicken und daraus ein neues System bauen.“ Zum Beispiel müsste „jeder in jede Krankenversicherung aufgenommen werden, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand“, wie heute in der gesetzlichen Krankenversicherung. Versicherte sollten außerdem problemlos die Kasse wechseln können, forderte er.

Ärztepräsident Reinhardt spricht sich in der „Zeit“ gegen einen Radikalumbau aus. Nur wenn ihm jemand nachweise, dass ein neues System zu kürzeren Wartezeiten, einer besseren Versorgungsqualität und einer nachhaltigeren sowie auskömmlichen Finanzierung führe, dann könne man darüber reden. „Bislang sehe ich diesen Nachweis aber nicht.“