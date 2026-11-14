Bericht: Rubio änderte CIA-Bericht über Huangs China-Verbindung

US-Außenminister Marco Rubio hat einem Medienbericht zufolge den Geheimdienstbericht der CIA überarbeitet, der sich mit der Beziehung von Nvidia-CEO Jensen Huang zu einer Frau befasste, die im Verdacht stand, eine chinesische Spionin zu sein.

Wie die „Washington Post“ schreibt, verwendete Rubio, der als nationaler Sicherheitsberater und Außenminister der USA fungierte, in einem Memo eine deutlich schärfere Sprache, was letztlich zu Huangs Rücktritt führte.

Huang soll zuvor eine enge Beziehung zu US-Präsident Donald Trump aufgebaut und erfolgreich dafür geworben haben, dass Nvidia einige seiner KI-Chips nach China verkaufen durfte. Dies soll ihn in Konflikt mit nationalen Sicherheitsbeamten und China-Kritikern gebracht haben, die befürchteten, dass der Zugang zu US-Technologie Pekings militärische und technologische Fähigkeiten stärken könnte, heißt es weiter.

CNN berichtet, dass CIA-Beamte noch nicht überzeugt seien, dass die verdächtigte Frau wissentlich Informationen an Peking weitergegeben habe, während andere Beamte sie weiterhin als Gegenaufklärungsrisiko betrachteten.

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