Bericht: Winkel tritt zur Wiederwahl als JU-Vorsitzender an
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Bericht: Winkel tritt zur Wiederwahl als JU-Vorsitzender an

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Obwohl er im Herbst die Altersgrenze von 35 Jahren für die Mitarbeit in der Jungen Union erreicht, will ihr Bundesvorsitzender Johannes Winkel offenbar zwei weitere Jahre an deren Spitze stehen.

Johannes Winkel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie der “Tagesspiegel” unter Berufung auf Kreise der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU berichtet, tritt er beim nächsten sogenannten Deutschlandtag zur Wiederwahl an. Dieser findet “Anfang Oktober” und damit wenige Wochen vor Winkels Geburtstag statt. Laut Satzung der Jungen Union verlängert sich die Mitgliedschaft von Amtsträgern bis zu deren Ausscheiden aus dem Amt, was dann regulär 2028 der Fall wäre.

Winkel, der im vergangenen Jahr die Rentenpolitik und zuletzt das “Entlastungspaket” der unionsgeführten Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz kritisiert hatte, kann schon jetzt mit einer großen Mehrheit rechnen. “Johannes Winkel hat in der Jungen Union und ihren Gremien, in der Jungen Gruppe im Bundestag und weit darüber hinaus großen Rückhalt für seine Wiederwahl”, hieß es gegenüber dem “Tagesspiegel” aus den Reihen des Parteinachwuchses: “Er macht einen super Job.”

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