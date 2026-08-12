Bilger fordert Rücknahme der Cannabis-Teillegalisierung

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) spricht sich angesichts einer Zunahme der Verkehrstoten in Deutschland für eine Rücknahme der Teillegalisierung von Cannabis aus.

“Ich halte es nach wie vor für einen großen Fehler, dass Cannabis in Deutschland teillegalisiert wurde”, sagte Bilger der “Rheinischen Post”. Wenn die Zahl der Verkehrstoten gesenkt und die Verkehrssicherheit erhöht werden solle, bleibe diese Entscheidung ein schlechtes Signal, ergänzte der Minister.

In der Koalition sei eine Evaluierung der Maßnahme vereinbart worden, die auch durchgeführt werden müsse. Auf die Frage, ob er für eine Rücknahme der Teillegalisierung sei, antwortete Bilger: “Auch mit Blick auf die Verkehrssicherheit ja.”