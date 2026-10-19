Brand in Mainburg: Feuerwehrmann bei Löscharbeiten verletzt

Bei einem Brand in einem unbewohnten Dreiseithof in Mainburg (Landkreis Kelheim) ist am Sonntag, 18. Oktober 2026, ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Das Feuer breitete sich im Mittelteil des Gebäudekomplexes aus.

Die ersten Meldungen über den Brand gingen gegen 16.27 Uhr ein. Wegen der schnellen Ausbreitung und der starken Rauchentwicklung verhinderten die Feuerwehren ein Übergreifen auf den gesamten Gebäudekomplex.

Um Einsturzgefahren zu beseitigen, mussten Teile des Gebäudes mit schwerem Gerät, darunter Bagger, eingerissen werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, könnte nach derzeitiger Einschätzung jedoch im unteren sechsstelligen Eurobereich liegen.

Brandursache noch unklar

Eine verlässliche Aussage zur Brandursache ist derzeit nicht möglich, weil der Brandort noch nicht betreten werden kann. Nach Angaben der Polizei ist fahrlässiges Handeln durch spielende Kinder nach aktuellem Stand jedoch sehr wahrscheinlich.

Kräfte der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernahmen noch vor Ort die Ermittlungen. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Landshut wird die weiteren Ermittlungen führen.

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