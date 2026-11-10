Brand in Wemding: Feuer greift auf Pensionsdach über

In Wemding sind am Montagabend ein Stadel und das Dach eines angrenzenden Pensionsgebäudes in Brand geraten. Ein 63-jähriger Mann wurde mit gesundheitlichen Beschwerden ins Krankenhaus gebracht.

Das Feuer brach gegen 22 Uhr in dem Stadel an der Wallfahrtstraße aus und griff anschließend auf das angrenzende Pensionsgebäude über. Die Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten. Ein 70-jähriger Mann erlitt einen Schock.

Der Sachschaden liegt nach derzeitigen Angaben im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

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