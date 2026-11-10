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Brand in Wemding: Feuer greift auf Pensionsdach über

Brand in Wemding: Feuer greift auf Pensionsdach über
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

In Wemding sind am Montagabend ein Stadel und das Dach eines angrenzenden Pensionsgebäudes in Brand geraten. Ein 63-jähriger Mann wurde mit gesundheitlichen Beschwerden ins Krankenhaus gebracht.

Das Feuer brach gegen 22 Uhr in dem Stadel an der Wallfahrtstraße aus und griff anschließend auf das angrenzende Pensionsgebäude über. Die Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten. Ein 70-jähriger Mann erlitt einen Schock.

Der Sachschaden liegt nach derzeitigen Angaben im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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