Tobias Schumm übernimmt 2027 die TCW-Geschäftsführung

Tobias Schumm übernimmt zum 1. Januar 2027 die Geschäftsführung der Technologie Centrum Westbayern GmbH (TCW) in Nördlingen. Er folgt auf Josef Wolf, der Ende 2026 in den Ruhestand geht.

Auswahlverfahren und Entscheidung im Juni

Schumm wurde am 9. November 2026 bei einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Seiner Einstellung war ein mehrstufiges Auswahlverfahren vorausgegangen. Die Gesellschafterversammlung beschloss seine Einstellung im Juni 2026. Nach Angaben der Stadt überzeugte Schumm sowohl persönlich als auch mit seinen Vorstellungen für die künftige Entwicklung des TCW.

Der künftige Geschäftsführer will auf dem bisher Erreichten aufbauen und das TCW mit eigenen Ideen und neuen Zielen weiterentwickeln. Bestehende Stärken sollen bewahrt, neue Potenziale erschlossen und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Weiterbildung weiter gestärkt werden.

Josef Wolf unterstützt die Übergabe

Mit dem Führungswechsel endet Wolfs fast 19-jährige Tätigkeit beim TCW. Rund elf Jahre davon war er Geschäftsführer. Oberbürgermeister David Wittner würdigte Wolfs langjähriges Engagement, seine Verlässlichkeit, seine ruhige Art und die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Wolf bleibt bis zum 31. Dezember 2026 Geschäftsführer. Auch nach Schumms Amtsantritt wird er seinen Nachfolger im neuen Jahr noch bei der Einarbeitung unterstützen. Damit soll der Übergang in der Geschäftsführung reibungslos erfolgen.

Mit der neuen Geschäftsführung soll die erfolgreiche Arbeit des TCW fortgesetzt und seine Bedeutung als Partner für Innovation, Technologie und wirtschaftliche Entwicklung in der Region weiter gestärkt werden.