Jeep Compass in Kriegshaber beschädigt – Fahrer flüchtet

In Augsburg-Kriegshaber ist ein geparkter Jeep Compass beschädigt worden. Der bislang unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend; die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 9. November 2026, gegen 11 Uhr, und Dienstag, 10. November 2026, gegen 14 Uhr in der Stenglinstraße. Beschädigt wurde der Jeep einer 47-jährigen Frau. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg West nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Die Ermittlungen richten sich gegen einen oder mehrere bislang unbekannte Täter.

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