Führende Gründungsmitglieder des BSW stellen sich gegen Sahra Wagenknecht und die in Sachsen-Anhalt betriebene Annäherung an die AfD.

Sollte die BSW-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt der AfD den Weg zur Macht ebnen, würde das die Partei bundesweit schwer belasten, schreiben Sevim Dagdelen, Klaus Ernst, Christian Leye und Amid Rabieh in einem Gastbeitrag für die „Zeit“. Die BSW-Politiker sehen die Existenz der Partei in Gefahr, sollte es in Magdeburg zu einer Zusammenarbeit zwischen BSW und AfD kommen. „Keinerlei Tolerierung einer AfD-Regierung. Keine Kooperationsvereinbarungen. Keine Enthaltung bei alleiniger AfD-Kandidatur für das Amt des Ministerpräsidenten“, schreiben die vier Politiker.

Dagdelen, Ernst, Leye und Rabieh waren Gründungsmitglieder des BSW und galten als Vertraute von Sahra Wagenknecht. Rabieh ist bis heute stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei, Leye amtierte bis zum vergangenen Jahr als Generalsekretär.

Sahra Wagenknecht hatte die als „Magdeburger Weg“ beschriebene Annäherung von AfD und BSW am vergangenen Wochenende ausdrücklich begrüßt. Die Gründungsmitglieder dagegen schreiben in der „Zeit“, der sogenannte „Magdeburger Weg“ drohe zu einer politischen Kooperation mit der AfD zu werden, möglicherweise schriftlich fixiert, ohne je im Bundesvorstand beschlossen oder gar erläutert worden zu sein. „Dies würde das BSW nachhaltig kompromittieren und auf Dauer politisch überflüssig machen.“

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