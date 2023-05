CSU Schwaben nominiert Markus Ferber als Spitzenkandidat für die Europawahl

Auch wenn sich derzeit der Blick auf die Bezirkstags- und Landtagswahlen im Oktober dieses Jahres richtet, werfen die Europawahlen im nächsten Jahr ihre Schatten voraus. Bereits im November soll die Listenaufstellung erfolgen. Gesundheitsminister Klaus Holetschek und gleichzeitig stellvertretender Bezirksvorsitzender der schwäbischen CSU stellt die Nominierung des Spitzenkandidaten in den Mittelpunkt. „Unser Europaabgeordneter Markus Ferber vertritt uns bereits seit Jahren mit hoher fachlicher Kompetenz in Europa“, so Holetschek.

Von einer riesigen Wirtschaftskompetenz spricht die Landtagsabgeordnete und CSU-Kreisvorsitzende Carolina Trautner über Markus Ferber. „Er hat sich in den vielen Jahren als Europaabgeordneter viel Wissen, Kompetenz und ein großartiges Netzwerk aufgebaut. Daher ist es wichtig, dass Markus Ferber ein weiteres Mal für die Region als schwäbischer Spitzenkandidat ins Rennen geht“, so Trautner. Die Vielzahl von wichtigen Ämtern und Positionen belegen seine engagierte Arbeit. Einige sind beispielsweise der Sprecher des Parlamentskreis Mittelstand im Europäischen Parlament, erster stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Währung im Europäischen Parlament, Vorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung oder Vize-Präsident der Union Europäischer Föderalisten. „Wir sind stolz, dass wir dich in Europa haben“, so die Kreisvorsitzende Carolina Trautner an Markus Ferber gerichtet.

Geschlossenheit in der Region

„Markus Ferber ist unser Spitzenmann. Er hat sich schon immer auch als Abgeordneter für Augsburg verstanden“, so Volker Ullrich. Der Bezirksvorsitzende von Augsburg hat angekündigt, dass er in seinem Verband Markus Ferber vorschlagen wird und um seine Unterstützung bittet. Auch Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko spricht sich für die uneingeschränkte Unterstützung von Markus Ferber aus und hebt seine menschliche Seite hervor. „Er vertritt uns Schwaben hervorragend in Europa. Mit Markus Ferber werden wir kompetent und erfolgreich in den Wahlkampf ziehen“, so Tomaschko. Durch das einstimmige Votum der schwäbischen CSU-Vorstandschaft für Markus Ferber als Spitzenkandidat sendet der Bezirksverband ein starkes Signal an Geschlossenheit.